Jogador de clube inglês mostra sorriso após ficar com dente pendurado durante jogo - Foto: Reprodução/The Sun

Publicado 17/05/2022 18:27

Rio - O atacante Callum Wilson, do Newcastle, da Inglaterra, publicou uma foto nas redes sociais nesta terça-feira (17), para tranquilizar os torcedores do clube inglês após sofrer um choque na última segunda, contra o Arsenal, pela Premier League. Na ocasião, o jogador ficou com um de seus dentes da frente preso apenas por um fio durante a partida.

Por outro lado, o choque que o atacante levou não foi capturado pelas câmeras de transmissão, mas Callum Wilson deve ter recebido um golpe substancial no rosto. No Instagram, o atleta publicou uma foto sem vestígios do que aconteceu durante a partida.

"Para todos que ficaram preocupados, meu dente está de volta ao seu lugar!", destacou Callum Wilson, na rede social. A partida terminou com a vitória do Newcastle por 2 a 0 sobre o Arsenal. Durante o jogo, o atacante ficou boa parte da partida com o dente solto.