Presidente da CBF, Ednaldo RodriguesFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/05/2022 17:15

Rio - O presidente da CBF convocou uma reunião para a próxima terça-feira (24/05) com a Assembleia Geral Extraordinária com o intuito de conseguir uma autorização. A entidade busca se desfazer de bens como avião, helicóptero, carro de luxo e sala comercial.

O presidente da CBF foi eleito no dia 23 de março e durante a campanha, prometeu que iria se desfazer de certos bens para investir em estruturas como centros de treinamento, iluminação, gramado, etc.

A CBF busca vender um avião Cessna 680 Citation Sovereign com capacidade para nove passageiros e um o helicóptero Augusta A109S com quatro lugares avaliado em R$15 milhões. A entidade também busca se desfazer de uma Mercedes-Benz E 500 blindado que custa cerca de R$162 mil e duas salas comerciais de um prédio localizado no Centro do Rio de Janeiro.



O presidente da CBF espera economizar R$13 milhões anuais com as vendas. A entidade vem buscando reformular os custos para investir em outras prioridades.