TraucoGilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 17/05/2022 16:10 | Atualizado 17/05/2022 16:11

Rio - Após três temporadas, o lateral-esquerdo Miguel Trauco vai se despedindo do Saint-Étienne, da França. O atleta, que defendeu o Flamengo entre 2017 e 2019, não renovará seu vínculo com o clube francês, que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão do campeonato nacional.

O contrato do peruano com o Saint-Étienne termina no dia 30 de julho, ficando livre para assinar com qualquer equipe do planeta a partir desta data. O presidente do clube francês, inclusive, já autorizou o empresário do jogador a ir em busca de uma nova casa para o atleta de 29 anos. A informação é do portal "Torcedores.com".

Ainda segundo o portal, Trauco recebe cerca de 46 mil euros mensais (aproximadamente R$ 241 mil, na cotação atual), totalizando 555 mil euros por temporada (R$ 2.9 milhões). Ou seja, o lateral-esquerdo está dentro dos moldes financeiros de grande parte das equipes do Brasil.

No entanto, caso um clube brasileiro deseje contratar o lateral peruano, não terá uma tarefa fácil. José Chacón, emprsário do atleta, recebeu sondagens de equipes do Boca Juniors, da Argentina, do Orlando City, dos Estados Unidos e do Pachuca, do México. Além disso, Miguel Trauco foi oferecido para três clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro.

Aos 29 anos, Miguel Trauco defende o Saint-Étienne desde 2019. Pelo clube, o lateral-esquerdo esteve presente em 69 partidas, marcou dois gols e deu quatro assistências para seus companheiros de equipe.