Danilo é titular da Seleção de TiteLucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/05/2022 14:56

Rio - O lateral-direito Danilo, atleta da Juventus e convocado pelo técnico Tite para os próximos amistosos da Seleção Brasileira, sofreu uma lesão na face plantar do pé, e vive a expectativa de não ser cortado da Seleção. Para isto, o atleta, de 30 anos, vem fazendo tratamentos específicos para que não seja cortado.

Por conta de sua lesão, Danilo vem desfalcando a Juventus nas últimas partidas. O atleta não entrou em campo nos confrontos com a Lazio e a Genoa, além de ter sido substituído no primeiro tempo da final da Copa da Itália, contra a Inter de Milão.

O jogador, inclusive, vem sendo acompanhado diariamente pelo departamento médico da Juventus e da Seleção Brasileira, para avaliar sua evolução. Além de Danilo, Tite convocou Daniel Alves para a lateral direita.

Na última quarta-feira (11), o técnico Tite convocou 26 nomes que estarão a disposição para os amistosos contra a Coreia do Sul, no dia dois de junho, em Seul, e contra o Japão, no dia seis, em Tóquio. No entanto, nesta terça-feira (17), o treinador anunciou a convocação do zagueiro Léo Ortiz , do Red Bull Bragantino, aumentando sua lista para 27 atletas.