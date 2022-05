Rafael - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rafael Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/05/2022 13:31

Rio - Rafael é jogador do Botafogo desde o ano passado, mas é daqueles que acompanham o futebol carioca há muito tempo, por ser torcedor do Glorioso. Em entrevista ao Flow Podcast, o lateral, de 31 anos, revelou, em tom de brincadeira, que sente raiva de um jogador que veste a camisa do maior rival, o Flamengo.

"Eu falo do Gabigol. Eu tenho raiva do Gabigol (risos). Com todo respeito, mas tenho. A gente está falando brincando. Estava no Lyon naquela final da Libertadores. Na hora que fez o primeiro gol, dei um tapa no celular. Na hora que fizeram o gol, já sabia que ia virar. Fiquei triste já, saí, acabou até meu dia", afirmou.

Rafael se referiu a decisão da Libertadores de 2019, vencida pelo Flamengo. Gabigol foi o grande destaque, marcando duas vezes contra o River Plate e decidindo o título para o clube carioca.