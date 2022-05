Léo Ortiz teve duas convocações para a Seleção em 2021 - Lucas Figueiredo / CBF

Léo Ortiz teve duas convocações para a Seleção em 2021Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 17/05/2022 12:05

O grupo da seleção brasileira que enfrentará Coreia do Sul e Japão, dias 2 e 6 de junho, respectivamente, terá 28 jogadores. Isso porque o técnico Tite chamou Léo Ortiz, do RB Bragantino, para os dois amistosos na Ásia.



Essa é a terceira convocação de Léo Ortiz, de 26 anos. O zagueiro do Bragantino disputou a Copa América do ano passado, no Brasil, e também fez parte do grupo que jogou contra Chile, Argentina e Peru pelas Eliminatórias



“Estou extremamente feliz com essa nova oportunidade. Podem ter certeza de que vou me dedicar ao máximo para justificar não só essa chance, mas, quem sabe, ter a honra de integrar o grupo que vai ao Qatar em busca do hexa", afirmou Léo Ortiz via assessoria de comunicação.



De acordo com a CBF, a opção por chamar mais um zagueiro deveu-se pela preocupação com o desgaste físico dos jogadores que atuam na Europa e estão em fim de temporada. "Não é uma exclusividade da seleção brasileira, mas de diversas seleções que sofrem com essa incerteza na performance física do atleta associada ao desgaste natural provocado pelo acúmulo de jogos", explicou o fisiologista do Brasil, Guilherme Passos.



Além de Léo Ortiz, Tite convocou Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e Gabriel Magalhães. Os jogadores se apresentam em Seul, na Coreia do Sul, a partir do dia 26 de maio.