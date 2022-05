Luis Suárez - AFP

Publicado 16/05/2022 21:45

Rio - O atacante Luis Suárez, que não irá renovar o contrato com o Atlético de Madrid, da Espanha, foi citado pelo jornal "Ovación", do Uruguai, com cinco motivos para o jogador uruguaio de 35 anos não atuar no futebol sul-americano.

O primeiro motivo deve-se principalmente à Copa do Mundo, no Catar, que acontece a partir de novembro. Apesar de ser veterano, Luis Suárez pretende continuar atuando no futebol europeu. O objetivo do atacante ainda é disputar o Mundial, como está acostumado em ligas de alto nível.

A segunda razão continua sendo relacionada ao Mundial, pelo fato de seus três filhos não terem visto Suárez disputar uma Copa do Mundo. Em 2010, o atacante ainda não era pai. Em 2014, Benjamin e Delfina eram pequenos para entender a dimensão do torneio. Além disso, Lautaro ainda estava na barriga da mãe.

Além disso, Suárez prefere assinar contratos por apenas um ano, o que poderia dificultar qualquer projeto de clubes brasileiros que desejam manter o atacante por mais temporadas. O jogador uruguaio prefere manter vínculos curtos para continuar explorando o mercado.

A questão familiar retorna para o quarto motivo, já que Suárez teria que levar os filhos e sua esposa para o novo destino. De acordo com o jornal uruguaio, uma ruptura com a cultura da Europa poderia ser ruim para os parentes do jogador.

A última razão menciona o mercado da bola como um desafio para qualquer time sul-americano. Ainda de acordo com o veículo, clubes da Europa como o Sevilla, da Espanha, e Inter de Milão, da Itália, estariam monitorando a situação de Luis Suárez.