Jorge JesusAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/05/2022 10:00

Rio - O futuro de Jorge Jesus está bem indefinido. Considerado praticamente certo no Fenerbahçe, o Mister está cada vez mais distante do clube turco. De acordo com informações do ex-jogador Diego Lugano, a negociação entre as duas partes não está perto de ser concluída positivamente.

O ídolo do São Paulo trouxe a informação durante o programa "ESPN FC". Com passagem pelo clube turco, o uruguaio entrou em contato com dirigentes do Fenerbahçe, que negaram que as partes estejam avançadas e caminhando para um acordo.

Jorge Jesus e Fenerbahçe estão negociando há algumas semanas. No entanto, após as declarações do treinador português de que teria o interesse de voltar para o Flamengo, as conversas acabaram estagnando. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o agente do treinador afirmou que o campeão da Libertadores estaria acompanhando de perto o momento do clube carioca e a pressão sofrida por Paulo Sousa.

Sobre a situação envolvendo Jorge Jesus e o Fenerbahçe, alguns veículos do futebol europeu noticiaram que as partes divergem sobre o tempo de contrato. O técnico desejaria apenas uma temporada e o clube quer oferecer dois anos de vínculo ao Mister.