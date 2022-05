Rede Globo - Reprodução

Publicado 17/05/2022

Rio - A Libertadores terá uma mudança importante quando voltar a ser transmitida pela TV Globo em 2023. Diferentemente do que aconteceu nos últimos anos, com os direitos pertencendo ao SBT, as partidas do torneio voltarão a ser transmitidas na TV aberta às quartas-feiras, e não mais às terças. A informação é do portal "Notícias da TV".

Ao saber que havia sido escolhido para ficar com os direitos da Libertadores, a Globo de cara já comunicou à Conmebol que pretende fazer as transmissões em seu dia tradicional. O SBT, que terá a Sul-Americana, ainda não sinalizou à entidade se manterá seu futebol às terças.

A Libertadores voltará à TV Globo após três anos. Em 2020, no auge da pandemia, a emissora rescindiu o contrato que tinha alegando que não teria condições financeiras de cumprir o acordo. A partir daí, o SBT assumiu as transmissões, mas o canal dos Marinho decidiu voltar a brigar pela competição.