Tite, técnico da Seleção BrasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 17/05/2022 13:54

São Paulo - Um dos destaques do futebol brasileiro, o volante Danilo, do Palmeiras, foi convocado por Tite na última janela e vive o melhor momento da sua carreira. O jogador, em entrevista ao programa 'Bem, Amigos', do sportv, revelou que pensou em abandonar sua trajetória como atleta profissional.

O volante contou que, ao chegar na Academia de Futebol, ainda muito novo, teve de passar por um processo intenso de fortalecimento físico, sem atuar, o que fez a ideia de pendurar as chuteiras surgir em sua cabeça.

"Eu era bem 'sequinho', estava fazendo só academia e não indo pro campo. Pensei (em voltar para Salvador)", disse o camisa 28 do Verdão, que contou com ajuda de familiares e colegas para seguir em busca do sonho.

Danilo foi promovido ao Palmeiras em 2020, quando a equipe ainda era comandada por Vanderlei Luxemburgo. Depois disso, o jogador viu a chegada do português Abel Ferreira, olhou com desconfiança para sua continuidade, mas valorizou a participação do treinador em sua formação.

"Quando ele chegou, falava até com meus amigos e meus pais, ficava meio assim, troca de treinador, tinham jogadores mais velhos no elenco... Ficava meio que 'pô, vou descer pra base', na cabeça. Mas ele me ajudou, assim como o professor Luxemburgo me ajudou", contou.

Na última semana, Danilo alcançou o auge no seu começo de caminhada no futebol profissional. O volante foi convocado por Tite para a próxima janela da Seleção Brasileira, que tem como objetivo preparar o plantel para a Copa do Mundo do Catar, no fim do ano.

"Vou pensar um pouquinho antes de dormir. Vai ficar na cabeça essa informação (da possibilidade de jogar pela Seleção). Vou chegar lá, aproveitar e desfrutar ao máximo. Escutar bastante o professor Tite para aprender e melhorar mais ainda."