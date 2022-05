Neymar Júnior com a camisa da FURIA - Reprodução/Instagram Neymar

Publicado 17/05/2022 15:18

Rio - O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, já mostrou seu amor pelo Counter-Strike: Global Offensive diversas vezes. Torcedor da FURIA, o atleta postou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (17), comemorando a classificação da equipe brasileira para os playoffs do PGL Major Antwerp 2022, o campeonato mundial da modalidade. Veja:

Se o Neymar está feliz o Brasil está feliz! VAMOOOOOOOS @FURIA @neymarjr pic.twitter.com/NcjqDEpkRn — Next Level (@nextlevel_br) May 17, 2022

Vale lembrar que Neymar é amigo pessoal de André Akkari, Cris Guedes e Jaime Pádua, que são os CEOs da organização. Além disso, o atacante é constantemente visto jogando poker ao lado de atletas e influenciadores da FURIA.

Neymar, inclusive, chegou a levar camisas da FURIA para Casemiro, Lucas Paquetá e Arthur Melo, jogadores de futebol que também acompanham o cenário competitivo do CS:GO.

Com a vitória sobre a G2, a FURIA conseguiu sua classificação para o mata-mata do Campeonato Mundial de CS:GO. Agora, aguardará o resultado do duelo entre os brasileiros da Imperial Sportsbet.io e os dinamarqueses da Copenhagen Flames. Caso a Imperial se classifique, a FURIA enfrentará, os ucranianos da Natus Vincere. Caso os brasileiros não avancem, a equipe das Panteras irá duelar contra os russos da Team Spirit.