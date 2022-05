Daniel Alves deve permanecer no Barcelona por mais seis meses - Foto: LLUIS GENE / AFP

Daniel Alves deve permanecer no Barcelona por mais seis mesesFoto: LLUIS GENE / AFP

Publicado 17/05/2022 17:00

Rio - Com contrato até o final da temporada, o vínculo de Daniel Alves com o Barcelona, da Espanha, pode ser estendido. Em entrevista à "Catalunya Radio", o presidente do clube espanhol, Joan Laporta, afirmou que estuda a possibilidade de manter o lateral-direito, de 39 anos, por mais seis meses. O dirigente ressaltou o desejo do veterano de disputar a Copa do Mundo, no Catar.

"Nós vamos nos reunir com Dani Alves e decidir o seu futuro. Ele quer jogar a Copa do Mundo. Há a chance de estender pelos próximos seis meses. Vamos avaliar", afirmou Joan Laporta, à Catalunya Radio.

Desde que foi anunciado pelo Barcelona, Daniel Alves disputou 16 partidas, das quais foi titular em 15, marcou um gol e fez quatro assistências. O lateral sempre deixou claro o desejo de permanecer no clube espanhol após o fim do contrato, em junho. Apesar disso, o Athletico-PR ainda monitora a situação do jogador e pretende encaminhar uma proposta no segundo semestre.