Rede Globo - Reprodução

Rede Globo Reprodução

Publicado 17/05/2022 16:50

Rio - O zagueiro Leandro Castan, ex-Vasco, marcou presença no programa "Arena SBT", na última segunda-feira. Entre os assuntos abordados, um se destacou: a polêmica declaração que o defensor fez a respeito da camisa LGBTQIA+ que o Cruzmaltino fez no ano passado em combate a homofobia. O defensor afirmou que ficou irritado com um comentarista da Rede Globo.

"Teve um jornalista, Eduardo Mansur, que eu fiquei três meses com ódio dele. Me mandaram um texto dele em que ele me chamou de "falso religioso", de alguém que se escondia atrás da religião. Fiquei com muita raiva e depois de três meses entrei em contato com ele para marcar um café. Precisava liberar aquilo, porque se não, eu não conseguiria viver", afirmou.

Sobre o assunto, Leandro Castan afirmou que trabalhava diariamente com uma pessoa homossexual no Vasco e a questionou se ela havia ficado ofendida com seus declarações.



"Eu questionei e ele me disse: "Castan, claro que não, você me trata com respeito, de forma igual. Isso me deixou um pouco aliviado sobre o assunto", disse o defensor.