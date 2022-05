Jorge - Cesar Greco/Palmeiras

JorgeCesar Greco/Palmeiras

Publicado 17/05/2022 16:20

Rio - O lateral-esquerdo do Palmeiras, Jorge, foi vítima de uma ação criminosa de torcedores nesta terça-feira. O veículo do carro do atleta foi quebrado e o jogador sofreu agressões verbais enquanto se dirigir para o centro de treinamento do clube paulista em São Paulo.

Revelado pelo Flamengo, Jorge teve passagens pelo futebol francês e pelo Santos, antes de chegar ao clube alviverde no ano passado. Apesar do prestígio que teve na sua contratação, ele nunca conseguiu conquistar os corações dos torcedores.

Em nota oficial divulgada pelo Palmeiras e assinada pela presidente Leila Pereira, o clube paulista condenou o episódio criminoso realizado pelos torcedores.

Confira a nota:

"O lateral-esquerdo Jorge foi vítima, na manhã desta terça-feira (17), de um inaceitável episódio de violência praticado por dois indivíduos nas cercanias da Academia de Futebol. O jogador teve o vidro do carro danificado e sofreu ameaças verbais.



A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia veementemente este ataque covarde contra o nosso atleta e tomará todas as providências jurídicas e criminais para que os infratores sejam identificados e punidos com o rigor da lei.



Sabemos que este ato não representa a torcida palmeirense. É inadmissível, contudo, que casos de agressão tenham se tornado rotina no futebol brasileiro nos últimos tempos.



A violência não pode ser normalizada; ao contrário, precisa ser combatida com a união de todos os envolvidos no ambiente esportivo.



Somos uma família: a Família Palmeiras! Quando um dos nossos é agredido, todos também somos!"