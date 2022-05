Lionel Messi - AFP

Publicado 17/05/2022 16:37

Rio - Messi já parece se preparar para uma aposentadoria. De acordo com o canal americano "DirecTV Sports", o craque argentino tem o interesse em comprar 35% das ações do Inter Miami, cujo proprietário é David Beckham, e atuar pela equipe da MLS após o fim do contrato com o Paris Saint-Germain, que vai até junho de 2023.

Com contrato por mais uma temporada, Messi ficaria no Paris Saint-Germain para se preparar para a Copa do Mundo do Qatar, a qual vai disputar com a seleção argentina.

Além disso, Messi ainda não mostrou a que veio no Paris Saint-Germain. O craque ainda não conseguiu atuar em alto nível como nos tempos de Barcelona. Desde que chegou ao clube, marcou 11 gols e deu 13 assistências em 33 jogos - números abaixo do comum para o atacante.

Messi já manifestou o desejo de atuar nos Estados Unidos, onde pretende que seus filhos estudem antes de entrarem na universidade.