Kaká postou em rede social o diploma que permite treinar clubes profissionais - Arquivo Pessoal

Kaká postou em rede social o diploma que permite treinar clubes profissionaisArquivo Pessoal

Publicado 17/05/2022 17:28

Eleito melhor jogador do mundo em 2008 e pentacampeão com a Seleção em 2002, Kaká terminou de fazer o curso da CBF Academy e poderá treinar clubes do futebol brasileiro. O ex-jogador divulgou nas redes sociais que obteve a Licença A, a graduação necessária para trabalhar nos profissionais, e brincou.



"Mais um curso concluído. Treinador habilitado. Só falta o time agora", escreveu na postagem em que aparece com o diploma.



Kaká ainda terá mais um curso para fazer na CBF Academy, caso queira tirar a Licença Pro, necessária para trabalhar no exterior. Quando se aposentou, em 2017, o ex-meia começou a fazer cursos de gestão esportiva.