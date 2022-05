Goleiro Alisson foi um dos poucos titulares do Liverpool em campo - GLYN KIRK / AFP

Goleiro Alisson foi um dos poucos titulares do Liverpool em campoGLYN KIRK / AFP

Publicado 17/05/2022 17:56

Foi um jogo muito duro fora de casa, mas o Liverpool conseguiu mais uma vitória e manteve vivo o sonho do título do Campeonato Inglês. Com um time quase todo reserva, a equipe de Jurgen Klopp virou sobre o Southampton e fez 2 a 1, gols de Minamino e Matip - Redmond fez para os donos da casa -, e diminuiu para apenas um ponto a diferença para o líder Manchester City a uma rodada do fim: 90 a 89.



No próximo domingo, dia 22, o Liverpool enfrentará em casa o Wolverhampton e precisa vencer, além de torcer para o Aston Villa, comandado pelo ídolo Gerrard, pelo menos empatar com o City, para levantar o terceiro troféu na temporada. O time já conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, e jogará a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.



Para seguir vivo na luta pelo título, o Liverpool sofreu. Sem Fabinho, Van Dijk e Salah, vetados, Klopp também poupou outros destaques, como Alexander-Arnold e Mané. Apesar de melhor durante todo o jogo, o time levou um susto aos 12, quando Redmond abriu o placar na única finalização do Southampton.



Mas Minamino, aos 26, empatou. Na segunda etapa, os Reds seguiram melhores, mas só chegaram à virada aos 26, com Matip de cabeça, após escanteio. No fim, o time cansou e os adversários tentaram uma pressão, sem sucesso.