Jorge Jesus - Alexandre Vidal / Flamengo

Jorge JesusAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 17/05/2022 19:12

Em entrevista recente ao programa ‘Bem, Amigos’, do SporTV, Jorge Jesus disse que Atlético-MG e Corinthians tentaram a sua contratação após o desligamento no Benfica.



No entanto, a hipótese foi negada por Andrés Sánchez, ex-presidente do Timão, que deixou duras críticas ao treinador português.

“Isso é mentira [que o Corinthians tentou contratar o Jorge Jesus]. Ele é um mentiroso. O Bruno [Macedo], empresário dele, que ficou ligando pra todo mundo. O Duílio conversa com o mundo, mas quem estava oferecendo pra lá e pra cá pra era o empresário. Pra fazer jogo, porque ele não iria vir. Com o que ele está ganhando do Benfica, ele não viria nem para a seleção brasileira”, disparou Andrés, em entrevista ao podcast ‘De Lavada’.

Jorge Jesus deve definir os próximos passos em sua carreira no meio do ano. Recentemente ele foi procurado para assumir o Fenerbahçe e a seleção chilena.