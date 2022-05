Tom Brady desistiu da aposentadoria e jogará mais uma temporada da NFL - Foto: Mike Ehrmann/AFP

Publicado 17/05/2022 19:45

Rio - A RedeTV! adquiriu os direitos de transmissão da NFL (o futebol americano) por três anos. A emissora já havia feito um teste na temporada passada ao transmitir o Super Bowl, que é a grande final do torneio. A informação foi publicada pelo 'Notícias da TV'.



Segundo o portal, a RedeTV pensa ainda em ter um programa semanal para tratar da competição. O contrato garante exclusividade ao canal durante as três temporadas.



A RedeTV mira em um público de classes A e B, com poder aquisitivo para consumir produtos da NFL. Durante a parceria pontual com a emissora, a NFL já havia comemorado o retorno à TV aberta do Brasil.



"Estamos animados com a parceria com a RedeTV!, uma das principais emissoras de TV aberta no Brasil, para trazer o Super Bowl para nossa crescente base de fãs locais. A emissora tem um histórico comprovado de sucesso produzindo conteúdo esportivo internacional", disse na ocasião Faisal Alsabah, diretor internacional de Mídia da NFL.



O torneio volta à TV aberta brasileira depois de 30 anos. Antes, a competição foi mostrada na década de 1990 pela Band. A NFL também foi transmitida no extinto Esporte Interativo, TV fechada, entre 2017 e 2018.