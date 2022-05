Petkovic volta a jogar profissionalmente - Divulgação

Petkovic volta a jogar profissionalmenteDivulgação

Publicado 18/05/2022 14:03

Rio - Aposentado desde 2011, Dejan Petkovic voltou a jogar futebol profissionalmente. Aos 49 anos, o ídolo do Flamengo foi inscrito pelo Real Nis no campeonato da cidade de Nis, da segunda divisão da Sérvia, e voltou aos gramados após 11 anos.

Petkovic, inclusive, já atuou em duas partidas pelo novo clube na liga e em uma na copa local. Ele já marcou seis gols e está na briga pela artilharia. A tendência é que o meia volte a entrar em campo no próximo fim de semana.

Ao longo da carreira, Petkovic marcou seu nome na história do Flamengo. Além do histórico gol de falta na final do Carioca de 2001, contra o Vasco, o sérvio foi um dos protagonistas do título brasileiro de 2009. Em 2011, se aposentou com a camisa rubro-negra com 198 jogos e marcou 57 gols pelo clube.