Marcelo Chamusca - Vitor Silva / Botafogo

Marcelo ChamuscaVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/05/2022 13:16

Campinas - O Guarani definiu nesta quarta-feira (18) seu novo treinador para a Série B do Brasileirão. Trata-se de Marcelo Chamusca, ex-Botafogo, que foi o responsável por conduzir o Bugre na campanha da Série C em 2016, que culminou no acesso à segunda divisão do ano seguinte.

Chamusca chega ao Guarani acompanhado de Caio Autuori, com quem também trabalhou nos tempos de Botafogo, na última temporada. A dupla estará presente na Arena da Amazônia nesta quinta-feira para acompanhar o duelo do time de Campinas com o Vasco.

O técnico não deve boa passagem pelo Glorioso em 2021. Com campanha fraca no Estadual, Marcelo Chamusca teve início promissor na Série B, mas a queda brusca de desempenho fez com que a diretoria alvinegra trocasse o comando e chamasse Enderson Moreira para seu lugar - o Botafogo arrancou e se sagrou campeão.