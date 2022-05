Jorge Jesus - Gilvan de Souza

Jorge JesusGilvan de Souza

Publicado 18/05/2022 15:05

Rio - Após passagem conturbada no Brasil e com muitos pedidos de volta ao Flamengo, o treinador Jorge Jesus estaria próximo de assinar um contrato, e não é na Gávea. De acordo com o jornal "O Jogo", de Portugal, o técnico é aguardado até o fim da semana por representantes do possível novo clube para uma reunião.

O jornal português publicou, nesta quarta-feira (18), que Jorge Jesus deve se encontrar com o presidente Ali Koç, do Fenerbahçe, da Turquia, até o final desta semana. A reunião em território turco irá tratar de acertos de detalhes. Além disso, o jornal "Fanatik", da Turquia divulgou, ainda, que as assinaturas devem ocorrer no dia 1º de junho e fala em 'final feliz'.

"Técnico esteve na terça-feira reunido por videoconferência com Ali Koç, presidente do clube turco, e aceitou ir a Istambul esta semana para uma derradeira ronda negocial. Português deverá viajar na companhia da família e será alvo de uma operação de charme por parte do segundo classificado da liga turca, que quer tirar todas as dúvidas do alvo prioritário para o banco", diz um trecho da matéria do jornal "O Jogo".