Publicado 18/05/2022 15:00

Rio - Torcedora do Chelsea e Estrela do OnlyFans, Astrid Wett afirmou que foi assediada sexualmente em frente ao estádio de Wembley, na Inglaterra, antes da final da Copa da Inglaterra entre os Blues e o Liverpool. Em sua conta oficial no Twitter, ela se pronunciou pedindo alguma providência, inclusive dos dirigentes do clube de Londres.

"Não queria ter que twittar isso, mas é totalmente inaceitável, isso é agressão sexual", escreveu ela. Em entrevista ao jornal inglês "Daily Star", Astrid Wett afirmou que era "absolutamente chocante e meio assustador" que as pessoas acreditassem que estava tudo bem ela ser agredida sexualmente por causa de seu trabalho OnlyFans.

"Essas pessoas também são parte do problema. Ninguém merece ser tocado assim, não importa o que você faça no trabalho. Embora eu seja modelo do OnlyFans, também crio vídeos do YouTube. Vídeos divertidos e divertidos que não se relacionam com meu trabalho no OnlyFans", disse.



A torcedora do clube de Londres explicou a situação do assédio que recebeu antes da decisão. "Eu estava no meio de uma conversa quando um homem passou e deu um tapa na minha bunda completamente do nada. Não foi apenas um tapinha. É chocante. Eu não sei quem é esse homem, mas é assustador pensar que hoje em dia ainda existem caras que pensam que esse comportamento será tolerado", concluiu.