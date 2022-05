Sede da Conmebol - Foto: Divulgação/Conmebol

Sede da ConmebolFoto: Divulgação/Conmebol

Publicado 18/05/2022 14:37

Rio - A partir de 2023, é possível que haja a implementação do VAR desde o início da Libertadores e Sul-Americana. Internamente, a Conmebol analisa a possibilidade para que concretize o funcionamento e evite a ausência do árbitro de vídeo antes das oitavas de final dos torneios sul-americanos. A informação é do portal "UOL".

No entanto, o que inviabiliza é a falta de logística com uma empresa que conceda o equipamento e a tecnologia para todas as cidades, inclusive as remotas, que recebem jogos dos torneios sul-americanos. O vínculo atual da Conmebol é com a Hawk-Eye e encerra no final deste ano.

A falta de equipe técnica na cabine para cobrir as 32 partidas é uma das barreiras enfrentadas pela Conmebol. A entidade planeja ter o aumento de pessoas habilitadas e homologadas na arbitragem para trabalhar com o VAR.

Na última terça-feira (17), a partida entre o Red Bull Bragantino e Estudiantes, foi marcada por uma polêmica na anulação de um gol da equipe argentina. Além disso, um pouco antes, houve também um possível pênalti no atacante Artur, do time paulista, que não foi possível ser checado.