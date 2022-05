Alejandro Domínguez - AFP

Alejandro DomínguezAFP

Publicado 27/05/2022 14:40 | Atualizado 27/05/2022 14:40

Rio - Pouco antes de iniciar os sorteios da Sul-Americana e Libertadores, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, discursou nesta sexta-feira (27) sobre a decisão de endurecer as multas aos clubes em casos de injúria racial. Além disso, Domínguez pediu para os torcedores "evitarem" atos racistas.

"Podemos torcer durante a competição, mas não podemos permitir a discriminação e muito menos o racismo. Vocês [torcedores] também são partes responsáveis pelos seus clubes. Honestamente, peço para que evitem, evitemos. Vamos jogar juntos, encher os estádios, torcer, mas não ao racismo e à discriminação", disse Alejandro Domínguez.

"Sejamos intolerantes com esta cultura que se tornou feroz e enraizada nos maus costumes. É um compromisso da Conmebol e de todos nós acabar com isso", completou.

Alejandro Domínguez justificou novamente sobre o motivo de endurecer as multas em casos de injúria racial. Na ocasião, o presidente da Conmebol afirmou que o aumento da punição serviria para medidas educativas.

"Reitero que o objetivo não é penalizar ou arrecadar com estas punições, mas quero dizer-lhes que podemos evitar, podemos ajudar. Todos somos responsáveis. Vocês [torcedores] são parte de seus clubes, então ajudem", afirmou Alejandro Domínguez.

Recentemente, a Conmebol divulgou a alteração em seu Código Disciplinar. Na ocasião, a multa mínima para clubes em caso de atitudes racistas subiu de US$ 30 mil para US$ 100 mil. Além disso, há a possibilidade de o time atuar com portões fechados ou com o estádio parcialmente interditado.