Fabinho pode conquistar mais um título pelo Liverpool - AFP

Publicado 27/05/2022 13:06

Sem ainda saberem se têm condições de estar em campo neste sábado, em Paris, Fabinho e Thiago Alcântara viajaram com o restante do grupo. O Liverpool não divulgou se os dois estão recuperados de lesão, mas eles devem ser reavaliados entre esta sexta e sábado de manhã.



Peças fundamentais no meio de campo do Liverpool, Fabinho e Thiago Alcântara são motivo de preocupação. O brasileiro está machucado desde o dia 10, enquanto o espanhol sentiu desconforto muscular na última rodada do Campeonato Inglês, domingo. Os dois participaram de treinos nesta semana, o que aumenta a confiança em tê-los pelo menos no banco.



"Parece bom para os dois. Fabinho treinou sem problemas, e o Thiago trabalhou com a equipe ontem (quinta) e vai treinar hoje (sexta). A partir daí, veremos"

Sem os dois, o técnico Jurge Klopp terminou a última partida com Keita, Henderson e Milner, que podem repetir o duelo contra o Real Madrid. A final da Liga dos campeões neste sábado será às 16h (de Brasília).