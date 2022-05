Andy Carroll ao lado de noiva - Reprodução / Instagram

Publicado 27/05/2022 12:49 | Atualizado 27/05/2022 13:12

Rio - O jogador Andy Carroll, da seleção inglesa e com passagens por times como Liverpool e Newcastle, foi fotografado na cama com uma loira 15 dias antes do seu casamento com Billi Mucklow, namorada e mãe de dois dos seus filhos.

De acordo com informações, o atacante foi para o Dubai, onde decorria a despedida de solteiro da noiva. Ela depois regressou a Inglaterra e ele permaneceu no país, onde dois dias mais tarde deu início à sua despedida de solteiro.Foi nesse momento que o jogador passou o primeiro dia em festa com Taylor Jane Wilkey, gerente de um bar. Carroll acabou por convidá-la, com dois amigos, para irem a outro bar, acabando os dois na suíte do hotel onde o jogador estava hospedado.As fotos, que se tornaram virais, mostram Taylor junto do jogador na cama, bem como a mulher usando um roupão com o nome de Andy Carroll. Ela teria mandado para alguns amigos em Inglaterra, que depois as divulgaram.O jogador regressou a Inglaterra, onde vai ter de dar explicações à namorada, com quem no ano passado decidiu casar. Andy Carroll tem outros dois filhos, de uma relação anterior.