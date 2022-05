Neymar ao lado de Messi e Mbappé - AFP

Publicado 27/05/2022 11:17

Rio - Apesar das declarações recentes de que deseja permanecer no PSG até o final da próxima temporada, o futuro de Neymar no clube francês é incerto. De acordo com informações da "ESPN", a equipe de Paris, que vai passar por um processo de reformulação do elenco, deseja a transferência do brasileiro na próxima janela europeia.

A mudança de pensamento do clube francês passa pela saída de Leonardo do cargo de diretor. Luís Campos, que trabalhou com Mbappé no Monaco, deverá assumir a função. O entendimento do clube francês seria de que o PSG precisa tornar o elenco mais jovem e Neymar não estaria nos planos.

A maior dificuldade em negociar o brasileiro seria por conta do seu salário. Ele ganharia em torno de 35 milhões de euros (R$ 179 milhões, na cotação atual) anuais, pode ser uma barreira para clubes que se interessem em fazer uma oferta pelo jogador.

O Chelsea tem aparecido como um possível destino de Neymar, já que a contratação do brasileiro é um sonho antigo do clube de Londres. No entanto, segundo informações da "ESPN" não houve qualquer contato oficial dos Blues com o PSG pelo camisa 10 da Seleção.