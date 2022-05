Danilo vive sua primeira convocação para a Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/05/2022 14:24

Estreante na Seleção Brasileira nesta Data-Fifa, o volante Danilo, do Palmeiras, foi o escolhido para falar com a imprensa no primeiro dia de atividades do time de Tite em Seul, na Coreia do Sul. O jogador de 21 anos falou sobre os primeiros momentos com os novos colegas e afirmou que foi bem recebido pelo grupo.

"Muito louco, né? Com alguns (jogadores) eu já joguei, outros a gente só vê em Champions League ou Premier League. Conviver com o Neymar... Está sendo maravilhoso esse primeiro dia", disse Danilo.



"Fui bem recebido, todos me abraçaram, falaram comigo no treino, foi ótimo. Na viagem a gente já veio conversando, o Weverton foi explicando tudo para mim, foi dando toques. Principalmente do trote, para caprichar no hino, duas partes, falou que rapaziada é do bem. O Marquinhos e Neymar me deram mais um dia (para se preparar), aí a gente vê mais uma música. E principalmente o hino", completou.

Danilo vive a expectativa de fazer seu primeiro jogo com a camisa da Seleção Brasileira e esta estreia pode ser como titular. Com Fabinho e Casemiro ainda ausentes por conta da final da Champions League, o meio-campista se esquivou e deixou a missão nas mãos de Tite.



"Isso (titularidade) é decisão do professor Tite. Eu tenho que trabalhar bem nos treinos, a escalação quem decide é o professor", afirmou.



Por falar em camisa, Danilo garantiu que sua primeira camisa da Seleção Brasileira já tem dona: sua mãe.



"Vou dar para minha mãe, a primeira camisa vai ser dela. Uma guerreira, sempre estava comigo nas lutas, a primeira camisa vai ser para ela."

Danilo também falou sobre seu futuro no Palmeiras. Alvo de clubes europeus, meio-campista disse que deixa esta decisão para seus agentes, que cuidam da carreira do atleta, e também com a presidente Leila Pereira. Recentemente, a mandatária alviverde declarou que o atleta não deixará o Verdão nesta janela.



"Meus empresários, que cuidam de mim, sabem muito bem, eu deixei claro desde a base que não queria que eles falassem nada comigo que não estivesse certo. Se eles vierem falar comigo é porque vai estar certo. Isso deixo para eles e para a tia Leila", frisou.