Galvão Bueno - Divulgação

Galvão Bueno Divulgação

Publicado 27/05/2022 14:45

A Rede Globo fechou nesta semana mais um patrocínio para as transmissões da Copa do Mundo de 2022, que acontece em novembro no Qatar. A Samsung se junta a outras quatro empresas que já compraram espaço na emissora. A informação é do portal 'Notícias da TV'.



O canal fechado da emissora, SporTV, também foi contemplado com o acordo. Com isso, a Globo já garantiu um faturamento de pelo menos de R$ 1 bilhão só acordos de patrocínio. Esta será a primeira vez que a marca de tecnologia anuncia em uma competição de futebol da Globo.



Além da Samsung, estão garantidas nas transmissões da emissora na Copa as empresas Claro, Itaú, Ambev e Magazine Luiza. Nenhuma das marcas pagou menos de R$ 200 milhões para anunciar no canal aberto.



No SporTV, que vai exibir a Copa do Mundo da Fifa na TV paga, a Samsung se junta a Ambev, Claro, Betfair e Nubank. A Globo tem exclusividade no Brasil com a transmissão da Copa na TV aberta e fechada. Nas redes sociais, o direito de imagem será compartilhado.