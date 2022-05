Matheus Cunha no treino da Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/05/2022 14:15

Nome que passou a figurar nas convocações da Seleção a partir de 2021, Matheus Cunha vive a expectativa de poder jogar a primeira Copa do Mundo do Catar. Aos 23 anos, o atacante do Atlético de Madrid é um dos favoritos para viajar ao Catar, mas vê Hulk como um concorrente, mesmo sem ser chamado por Tite no atual ciclo, por causa do desempenho pelo Atlético-MG.

"Sem dúvida alguma, pelo que ele tem feito. Acredito que a convocação da Seleção deve ser extremamente difícil por tantos grandes nomes que têm no futebol e por tantas coisas boas que os jogadores vem fazendo. Que seja uma dor de cabeça sadia para nosso treinador. Espero que todos nós estejamos cada vez mais prontos para essa convocação", afirmou em coletiva.



Com o provável aumento para 26 convocados para a Copa, Tite deve convocar de seis a sete atacantes, o que aumenta muito a chance de Matheus Cunha, até por ter característica diferente dos outros nomes, que são mais de velocidade. E o desempenho nos próximos amistosos, contra Coreia do Sul e Japão, podem ser determinantes para o atacante carimbar sua vaga.



"Queria que (a Copa) fosse ontem. A ansiedade é muito grande. Mas pensando com a razão, vai ser melhor para o jogador. (No fim do ano), estaremos num melhor momento, vamos nos preparar mais. No meio do ano, saímos muito exaustos. Acredito que tem tudo para ser a melhor Copa em nível físico e tático, o corpo vai estar mais preparado", analisou Cunha, que também falou sobre a temporada pelo Atlético de Madrid.



"Foi de muito aprendizado, minha primeira temporada junto da seleção principal, ganhei ouro olímpico, fui para um dos maiores clubes da Espanha, com concorrentes que só me ajudaram a crescer. Acredito que, dentro do projeto do Atlético, a próxima temporada tem tudo para ser muito grande e com muitas coisas para se aproveitar".