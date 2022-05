Fluminense e Flamengo decidiram o Campeonato Carioca de 2022 - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 28/05/2022 12:22

Quase dois meses desde a final do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo voltam a se encontrar neste domingo, às 18h no Maracanã, pelo Brasileirão. Desde a conquista tricolor, que encerrou um jejum de 10 anos, os dois clubes viveram mais problemas do que bons momentos, e têm no clássico uma oportunidade para se recuperarem e virarem a chave em busca de dias melhores.



Campeão com uma grande atuação no empate em 1 a 1 que garantiu o título que não vinha desde 2012, o Fluminense, desde então, não conseguiu chegar perto daquele desempenho. Pelo contrário. Após a conquista, o time teve uma queda acentuada, que culminou em tropeços decisivos na Copa Sul-Americana e na demissão do técnico Abel Braga.



Com Fernando Diniz, o time segue jogando mal, mas voltou a ser competitivo e a vencer no Brasileirão. Entretanto, acabou eliminado da competição continental, mesmo com a goleada histórica por 10 a 1 o Oriente Petrolero, na Bolívia. Para apagar mais uma decepção, a torcida espera manter a invencibilidade de cinco jogos sobre o rival e subir ainda mais no Brasileirão antes do novo comandante finalmente ter uma semana de treinos pela primeira vez.



Do outro lado, o Flamengo tenta sair da pressão que segue desde antes da final do Carioca e aumentou após o vice. A torcida cada vez mais pede a saída de Paulo Sousa, que ainda não conseguiu fazer o time ter uma regularidade de boas atuações e recentemente se viu envolvido em uma crise com Diego Alves e teve que superar uma cavada de Jorge Jesus. Sem falar nos recorrentes problemas de lesão no elenco e a campanha ruim no Brasileirão.



Para piorar, o Flamengo não vence o Fluminense há mais de um ano. São cinco jogos com quatro derrotas e um empate desde o título do Carioca de 2021, em 22 de maio. Por isso, o duelo no Maracanã pode dar mais tranquilidade ou aumentar a pressão sobre o treinador.