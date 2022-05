Roman Abramovich se despede do Chelsea - Foto: Divulgação/AFP

Roman Abramovich se despede do ChelseaFoto: Divulgação/AFP

Publicado 28/05/2022 19:16

Rio - O ex-dono do Chelsea, Roman Abramovich, comentou sobre a venda do clube inglês para o consórcio liderado pelo empresário norte-americano Todd Boehly. Em nota divulgada neste sábado (28), nas redes sociais, o oligarca russo se despediu do time de Stamford Bridge e destacou a conclusão do processo.

"Foi uma honra para toda a vida fazer parte deste clube. Gostaria de agradecer a todos os jogadores, funcionários e, claro, fãs do passado e atuais do clube por esses anos incríveis", disse Roman Abramovich.

"Estou satisfeito que esta pesquisa tenha chegado a uma conclusão bem-sucedida. Ao entregar o Chelsea aos seus novos comandantes, gostaria de desejar-lhes o maior sucesso, dentro e fora do campo", completou.

Além disso, o Chelsea confirmou um "acordo final e definitivo para vender o clube ao consórcio de Todd Boehly". Após a venda ser sacramentada, a transação de R$ 25,5 bilhões deve ser completada na segunda-feira (30).