Torcedores sobem pelas grades e invadem o Stade de France para assistir a Liverpool x Real Madrid - Reprodução de vídeo

Publicado 28/05/2022 16:14 | Atualizado 28/05/2022 16:21

A final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid está adiada por pelo menos 30 minutos devido à invasão de torcedores sem ingresso no Stade de France, em Paris. Os jogadores dos dois clubes já haviam feito o aquecimento e estavam no vestiário quando o telão do estádio anunciou o adiamento.

Vídeos gravados pela imprensa europeia flagraram torcedores do Liverpool invadindo o estádio. Eles escalaram as grades e outros forçaram a entrada pelos portões e conseguiram passar pelos poucos seguranças particulares.

A informação inicial era de que havia muitos torcedores atrasados para entrar. Entretanto, depois apareceram as imagens. O que motivou o adiamento foi a preocupação com o tumulto e também com a superlotação, visto que muitas pessoas com ingressos tentam entrar e não estão conseguindo após a invasão.

Segundo a transmissão da TNT Sports, às 16h15 ainda havia confusão do lado de fora, com mais torcedores tentando invadir e que era possível ouvir bombas de dispersão.