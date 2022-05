Maracanã passou a ter gramado híbrido em 2022 - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 28/05/2022 15:50

O Fla-Flu terá casa cheia neste domingo, às 18h no Maracanã, pelo Brasileirão. Segundo a última parcial divulgada, quase 53 mil ingressos já foram vendidos. O Setor Sul, dos tricolores, é o único que ainda não esgotou, restando lugares apenas do nível 5.

Ainda existe a possibilidade de ingressos voltarem ao sistema de venda, caso quem os adquiriu desista ou tenha problema com o pagamento. Os não sócios dos dois clubes precisaram retirar as entradas em um posto físico portando documento oficial com foto e o voucher, além do cartão utilizado na compra (se a compra ocorreu com cartão de terceiros, devem apresentar uma cópia do cartão, do documento do dono e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada).



A venda teve início na quinta-feira. Antes, 10 mil sócios do Fluminense aproveitaram um dia a mais de exclusividade para garantir seus ingressos. Os dois rivais se encontram pela primeira vez desde a final do Campeonato Carioca, vencida pelo Tricolor.

Já o Flamengo não vence o clássico há um ano e tenta encerrar o jejum de cinco partidas, com quatro derrotas e um empate.