Matheus Nascimento e Erison - Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/05/2022 17:23

Rio - O artilheiro dos gols bonitos, Dodô, avaliou o desempenho de Matheus Nascimento e Erison no Botafogo. Em entrevista ao canal "Identidade Botafoguense", na última sexta-feira (27), o ex-jogador do Alvinegro rasgou elogios a dupla de ataque, mas pediu cautela com a utilização dos atletas na sequência desta temporada.

"O menino que está jogando, Erison, é muito bom jogador. Muito forte, sabe usar bem o corpo, oportunista, cabeceia bem. O Botafogo tem um ótimo atacante, vai ser difícil entrarem no lugar dele, porque está ganhando confiança, fazendo gol em jogos importantes. É canhoto. Tem muito potencial. Estou gostando de ver ele jogar", exaltou Dodô, antes de comentar sobre o desempenho de Matheus Nascimento.



"Conheço, já vi jogar, desde as categorias de base. Falta jogo só. É talentosíssimo. É uma dupla de ataque boa com o Erison. É questão de tempo, uma joia sendo lapidada, um garotão com muito potencial. É saber usar na hora certa, o técnico parece inteligente, ele está em boas mãos. É uma joia para o Botafogo lapidar e usufruir bastante, porque tem muito talento", completou.