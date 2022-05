Marcelo conquistou o seu 25º título com a camisa do Real Madrid - Foto: Divulgação/AFP

Marcelo conquistou o seu 25º título com a camisa do Real MadridFoto: Divulgação/AFP

Publicado 28/05/2022 19:38 | Atualizado 28/05/2022 19:42

Rio - Astro do Real Madrid, Marcelo é o primeiro brasileiro a erguer a taça da Champions League após 67 anos. Revelado pelo Fluminense e torcedor declarado do Botafogo, o lateral-esquerdo de 34 anos é o terceiro atleta não europeu a conquistar o torneio mundial com a braçadeira. Neste sábado (28), o clube espanhol conquistou o 14º título em 17 finais da competição, com gol decisivo de Vinícius Júnior, sobre o Liverpool, no Stade de France.

Apesar de não ter participado durante os 90 minutos da final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, no Stade de France, o lateral é o considerado o capitão principal. Após a decisão, Marcelo vestiu a braçadeira e ergueu a taça do torneio.

Além disso, Marcelo ampliou o seu recorde como o maior vencedor da história do Real Madrid. Neste sábado, o lateral conquistou o 25º título com a camisa do clube espanhol, dois a mais que o recordista anterior, Gento.