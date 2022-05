Roger Ibañez completa três temporadas na Roma e conquista título da Liga Conferência - Foto: Divulgação/AFP

Roger Ibañez completa três temporadas na Roma e conquista título da Liga ConferênciaFoto: Divulgação/AFP

Publicado 27/05/2022 21:44

Rio - Em grande estilo, Roger Ibañez comemorou a conquista do título da Liga Conferência na vitória da Roma por 1 a 0 sobre o Feyenoord, na última quarta-feira (25). Além disso, o ex-zagueiro do Fluminense chegou a 100 jogos após três temporadas no clube italiano.

"Só tenho a agradecer por tudo nessa temporada tão especial. Foi meu ano com mais partidas, afirmação e coroado no final com um título. Agora é só festejar e depois descansar", disse Roger Ibañez.



Desde 2008 sem conquistas, a Roma conseguiu quebrar o jejum no título da Liga Conferência. Além disso, foi o primeiro em âmbito continental. Titular na vitória do time italiano, o zagueiro Ibañez admite que se emocionou após a decisão.

"Foi demais. Fiquei muito emocionado após o apito final e aí foi só alegria com nossos companheiros e com a torcida. Todos nós merecíamos muito isso, pois trabalhamos demais para vencer", completou.



Revelado pelo Fluminense, Ibañez deixou o Tricolor em 2019 após ser contratado pela Atalanta, também da Itália. Em seguida, foi emprestado para Roma e depois adquirido definitivamente. Apesar de não ter ido para as Olimpíadas, o zagueiro fez parte do último ciclo da seleção brasileira.