Erika Schneider e James RodriguezReprodução

Publicado 27/05/2022 20:27 | Atualizado 27/05/2022 20:29

Rio - O meio-campista James Rodríguez, que atualmente defende o Al-Rayyan, do Catar, teve um encontro especial nesta semana. O ex-jogador do Real Madrid recebeu a visita da ex, Erika Schneider, que atualmente namora com o ex-BBB Arcrebiano Araújo. No entanto, Bill (apelido do ex-BBB) não foi avisado sobre a visita surpresa para o atleta. A informação é do jornalista Léo Dias.

James Rodríguez e Erika Schneider se encontraram em Miami, onde o atleta passa suas férias. A bailarina e o jogador chegaram a viver um romance em 2021, pouco depois da saída do colombiano do Everton, que disputa a Premier League.

Ainda segundo o jornalista, Erika não avisou para Arcrebiano, nem para sua família, amigos e a equipe que cuida de sua carreira.

No entanto, é importante relembrar que em novembro do ano passado, Erika Schneider assistiu ao duelo entre Brasil e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, com um amigo do jogador, e, inclusive, chegou a receber de presente a camisa que James utilizou na partida. No final do jogo, a bailarina apareceu nos stories do seu ex, dizendo que estava com o coração dividido.