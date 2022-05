Haaland aparece vestindo camisa do Flamengo - Reprodução

Publicado 27/05/2022 18:40

De férias antes de se apresentar ao Manchester City, Erling Haaland segue utilizando camisas de grandes clubes do futebol sul-americano. Um dia depois de ser flagrado com a camisa do Flamengo, o atacante norueguês apareceu com uma do Boca Juniors.

HAALAND, OTRA VEZ EN MODO BOCA



Aparecieron fotos del flamante refuerzo del City con la azul y oro, que en esta oportunidad lleva la de Maradona.



Su pasión por el Xeneize nació gracias a Leo Balerdi, ex compañero del delantero en Alemania. pic.twitter.com/QD88vtL3lX — Diario Olé (@DiarioOle) May 27, 2022

O diário argentino 'Olé' publicou fotos de Haaland vestindo a 10 azul e amarela com o nome de Diego Maradona. E, assim como aconteceu com o Rubro-Negro, não foi a primeira vez com o clube xeneize.



No ano passado, o atacante aparece com outra camisa do Boca, a de número2, predominantemente amarela. O argentino Leo Balerdi foi quem apresentou o clube, Já a do Flamengo, que ganhou do ex-companheiro Reinier, ele postou enquanto fazia um treino em sua academia, quando se recuperava de lesão.



Um dos principais jogadores de ataque atualmente, Haaland deixará o Borussia Dortmund para jogar no Manchester City de Pep Guardiola.