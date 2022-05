Carlo Ancelotti projeta final da Champions League entre Real Madrid e Liverpool - AFP

Publicado 27/05/2022 17:21

Rio - O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (27) e projetou a final contra o Liverpool neste sábado, às 16h, no Stade de France, pela Champions League. O treinador italiano aproveitou para exaltar o momento do clube espanhol e afirmou que está "aproveitando" a temporada.

"Estou aproveitando muito esse ano, o período que estou vivendo neste clube com estes jogadores e sigo aproveitando. Estou muito feliz, com confiança. Sei que amanhã de tarde vai chegar um pouco de preocupação, mas a preocupação se combate com a cara dos jogadores, que me passam muita confiança", disse Carlo Ancelotti.

"Sabemos muito bem a exigência que tem esse clube, a história que tem esse clube, chegar aqui para nós é muito importante. Nossa temporada foi muito boa, demos o máximo e tentaremos tudo. O ambiente está bem tranquilo, essa equipe lida muito bem com esse tipo de partida. Os veteranos ajudam os jovens a ter um ambiente mais tranquilo e mais confiança", completou.

Ancelotti projetou a final do Real Madrid contra o Liverpool e afirmou que a entrega e qualidade individual dos jogadores podem fazer a diferença no confronto decisivo.

"Temos que mostrar nossas qualidades. Mostramos na temporada e temos que mostrar amanhã. Temos um compromisso coletivo muito grande e temos qualidades individuais. Jogadores que entram e fazem a diferença. Liverpool vai pedir uma partida intensa, eles têm muita qualidade individual. A partida está aí... quem mais conseguir mostrar sua qualidade vai se dar melhor", concluiu.