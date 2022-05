Goleiro da seleção argentina rebate declaração de Mbappé sobre nível do futebol sul-americano - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 27/05/2022 20:29

Rio - A declaração do craque francês Kylian Mbappé sobre o nível do futebol sul-americano ser "menos avançado" que o europeu não foi bem recebida por Emiliano Martínez, goleiro da seleção argentina e do Aston Villa, da Inglaterra. Em entrevista ao canal argentino "T&C Sports", nesta sexta-feira (27), o arqueiro rebateu a declaração do atacante do PSG, da França.

"La Paz na Bolívia [3.600 metros acima do nível do mar], Equador com 30 graus, Colômbia onde nem dá para respirar. Eles sempre jogam em campos perfeitos, molhados e não sabem o que é a América do Sul", afirma Emiliano Martínez.

"Toda vez que você viaja para jogar com a seleção, são dois dias de ida e volta. Você está exausto e não pode treinar muito. Quando um inglês vai treinar na Inglaterra em meia hora ele está em campo. Vai para a Bolívia, Colômbia ou Equador ver como é fácil para eles", completou.

Na última segunda-feira (23), Mbappé projetou o desempenho da França na Copa do Mundo, no Catar. Em dado momento, fez um comparativo com o nível do futebol sul-americano para o Mundial. Na ocasião, o astro do PSG afirmou que é "menos avançado" que o europeu.

"A vantagem que nós, europeus, temos é que sempre jogamos uns contra os outros e temos partidas de alto nível o tempo todo, como na Liga das Nações", disse Mbappé.

"Quando chegarmos à Copa do Mundo, estaremos prontos. Argentina e Brasil não têm esse nível. Na América do Sul, o futebol não está tão avançado quanto na Europa. Por isso, quando você vê as últimas Copas do Mundo, são sempre os europeus que ganham", completou.