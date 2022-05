Lewis Hamilton - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 27/05/2022 18:18

Rio - A Federação Internacional do Automobilismo (FIA) estendeu o prazo até o começo de julho para o heptacampeão mundial da Fórmula 1, Lewis Hamilton, remover o piercing do nariz. Dessa forma, o piloto poderá correr no Grande Prêmio de Mônaco, neste fim de semana, no Azerbaijão e também no Canadá com o acessório.

A proibição do uso de joias em corridas iniciou em 2004, mas foi reforçada em abril deste ano por Niels Wittich, diretor de prova da Fórmula 1. No entanto, a medida incomodou alguns pilotos. Hamilton chegou a ameaçar não disputar o GP de Miami. Por sua vez, Sebastian Vettel decidiu vestir uma cueca por cima do macacão.

"Honestamente, sinto que estamos dedicando tempo e energia demais nisso. Já falei tudo o que sinto que precisava dizer. Tirei os brincos toda vez que entrei no carro. A proibição surgiu em 2005, e todos nós usamos joias durante toda nossa carreira e isso nunca foi um problema no passado. Não há razão para que seja um problema agora", disse Lewis Hamilton nesta semana.

"A presença de joias pode retardar, devido ao risco de 'enroscar', a remoção emergencial de equipamentos de segurança do motorista, como capacete, balaclava e macacão. No caso em que imagens médicas são necessárias para informar o diagnóstico após um acidente, a presença de joias no corpo pode causar complicações e atrasos significativos", justifica a FIA.

Por outro lado, Hamilton foi o 12º no segundo treino livre do GP de Mônaco na tarde desta sexta-feira (27). O TL3 começa neste sábado (28), às 08h, e a classificação, às 11h. O GP de Mônaco inicia às 10h no domingo (29).