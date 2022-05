Edinson Cavani está de saída do Manchester United - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 27/05/2022 17:19

Aos 35 anos, Edinson Cavani despediu-se do Manchester United. Com o fim de contrato em 30 de junho, o atacante uruguaio não está nos planos e fica livre no mercado. Um dos clubes que o procurou foi o Botafogo, que desistiu da contratação em março, devido à alta pedida salarial, sem aceitar uma redução drástica.

"Sinceramente, eu só tenho palavras de gratidão aos fãs e torcedores do Manchester United. Eles me mostraram muito respeito desde o primeiro momento, quando cheguei. Acredito que eles reconheceram o trabalho duro que tentei colocar em prática, da melhor maneira possível, dando meu melhor pelo time", afirmou o uruguaio em entrevista aos canais oficiais do clube.



Foram menos de dois anos de Cavani no Manchester United. Após a dispensa do PSG, ele chegou à Inglaterra no fim de outubro de 2020. Ao todo, foram 59 partidas, com 19 gols e seis assistências.



Na temporada 2021/22, com a chegada de Cristiano Ronaldo, o uruguaio só jogou 20 vezes, sendo 12 saindo da reserva, e fez apenas dois gols.

"Eu queria ter contribuído mais nessa temporada. Uma das coisas que me deixou com um gosto amargo foi que tivemos uma temporada razoável em 2020/21, mas não pudemos aproveitar isso com a torcida. Agora, com os torcedores de volta, eu não consegui ter o mesmo desempenho que gostaria de verdade!, analisou.



Segundo a imprensa inglesa, um dos possíveis destinos de Cavani é o Real Sociedad, da Espanha.