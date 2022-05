Bayern estaria perto de acordo com atacante do Liverpool - Foto: Rui Vieira/AFP

Bayern estaria perto de acordo com atacante do LiverpoolFoto: Rui Vieira/AFP

Publicado 27/05/2022 16:33

Rio - Ainda sem saber se terá Lewandowski para a próxima temporada, o Bayern de Munique já está de olho no mercado e definiu quem será o seu principal objetivo. Segundo informações do 'L'Equipe', o clube alemão estaria perto de um acordo com Sadio Mané, craque do Liverpool.



De acordo com a publicação do jornal francês, a transferência de Mané para o Bayern de Munique giraria em torno dos 30 milhões de euros. O diretor do clube alemão, Hasan Salihamidzic, teria se reunido com os agentes do jogador há dez dias e manifestou o interesse na contratação do atacante.

A procura do Bayern de Munique por outro atacante tem um motivo: a possível saída de Lewandowski. O atacante polonês declarou que tem o desejo de deixar o clube nesta janela de transferências e pode ser o reforço do Barcelona, segundo a imprensa espanhola. Contudo, a diretoria do Bayern não pretende liberar Lewandowski.



De qualquer modo, Julian Nagelsmann, técnico do Bayern, teria interesse em Mané não somente para utilizá-lo como atacante central, mas também como homem de lado de campo, já que Serge Gnabry também pode deixar o clube alemão nesta janela.