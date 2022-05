Neto, apresentador da Band - Reprodução

Publicado 27/05/2022 16:08

Rio - O Corinthians ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Always Ready na última quinta-feira, pela 6ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o tropeço em Itaquera, o Timão deixou escapar a liderança do Grupo E, que ficou com o Boca Juniors, da Argentina. No programa 'Donos da Bola', Neto criticou Robson Bambu, zagueiro, que falhou no gol da equipe boliviana.

"Robson Bambu, você pensa que é quem? Você acha que sou eu? É ídolo igual a mim? Nunca fiz isso que você fez na defesa. Nunca quis dar caneta no meio-campo para chamar atenção, mesmo com o nome que eu tenho. Quem é você pra fazer isso em uma Libertadores? Está emprestado no Corinthians, e que ganha uma bala - disse Neto, que completou.

"Você é Mauro Galvão? O Chicão, que é o maior zagueiro da história do Corinthians, nunca fez isso, metia a porrada. Você acha que é o Chicão. Ontem o Adson foi o único que tentou alguma coisa; Não estou aqui falando como torcedor, estou falando como comentarista, que por sinal sou um dos melhores há muito tempo - encerrou o ex-jogador.

Nas oitavas de final, o Corinthians vai enfrentar novamente o Boca Juniors. As equipes duelaram duas vezes na fase de grupos, com uma vitória do time paulista por 2 a 0, na Neo Química Arena, e um empate em 1 a 1, na Bombonera. Quem avançar, encara o classificado do confronto entre Flamengo e Deportes Tolima.