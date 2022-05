McLaren faz homenagem a Ayrton Senna - Divulgação/McLaren

Publicado 27/05/2022 16:04

O nome de Ayrton Senna estará novamente estampado em um carro de Fórmula 1. Três meses depois de a Williams retirar a marca do tricampeão, morto em 1994, a McLaren resolveu homenagear um dos seus pilotos mais icônicos.

A marca de Senna, criada em 1990, e o nome dele ficarão estampados na parte interna do halo do MCL36 a partir deste fim de semana, em Mônaco, onde o brasileiro venceu seis vezes, recorde na mais tradicional pista da categoria. Com o feito, ele passou a ser chamado de 'Rei de Mônaco'.



"Senna é, e sempre será, uma lenda da McLaren. Suas atuações com a McLaren, com três Mundiais, consolidou seu lugar como um dos maiores pilotos de Fórmula 1. Quando ele faleceu tragicamente em 1994, todo o mundo do automobilismo sentiu uma sensação de perda irreplicável, mas sua memória continua viva nos corações e mentes dos fãs da Fórmula 1. Sentimos que é justo que nós, como McLaren, reconheçamos sua contribuição ao esporte, levando seu nome conosco", comentou o chefão da McLaren, Zak Brown.



Um dos nomes mais conhecidos da Fórmula 1, Senna estreou em 1984, pela Toleman, e depois correu pela Lotus. Chegou à McLaren em 1988 e conquistou três títulos mundiais pela equipe (88, 90 e 91), venceu 35 corridas. Em 1994 ele foi para a Williams e morreu após forte batida no GP de San Marino.