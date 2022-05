Luva de Pedreiro ao lado da cantora cubana Camila Cabello, em um evento em Paris - Reprodução/Instagram LuvaDePedreiro

Publicado 27/05/2022 15:10

Rio - Em Paris para assitir a final da Liga dos Campeões da Europa, o influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, teve um encontro especial nesta última quinta-feira (26). Em um evento da Pepsi, o influencer conheceu a cantora cubana Camila Cabello, que fará o show de abertura da grande final da Champions League.

No encontro, Luva não ficou tímido, e desenrolou na conversa com a cantora, que, inclusive, chegou a conversar em português com o influenciador. No final do encontro, Camila Cabello ainda soltou o famoso bordão "Receba, graças a Deus!", constantemente falado por Luva de Pedreiro. O encontro foi compartilhado pelo próprio influencaidor em suas redes sociais. Confira: