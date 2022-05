Jorge Jesus durante participação no 'Bem, Amigos!' - Reprodução

Publicado 27/05/2022 16:12

Rio - A novela envolvendo o futuro do técnico Jorge Jesus pode estar perto do final. Segundo informações do jornal "A Bola", de Portugal, o estafe do ex-treinador do Flamengo já alinhou as questões burocráticas com o Fenerbahçe, da Turquia, e aguarda apenas a confirmação do Mister para poder concretizar a ida para o clube turco.

"Os dirigentes do Fenerbahçe querem assinar o contrato com Jorge Jesus na próxima semana e esperam pela chegada do técnico português a Istambul. Os termos do contrato que vão ligar Jorge Jesus ao Fenerbahçe por uma temporada foram acertados, nos últimos dias, pelo advogado Luís Miguel Henrique, em Istambul, em várias reuniões com os dirigentes turcos", escreveu o jornal português.

No entanto, as coisas não serão tão fáceis como parece. Embora o estafe do treinador já tenha acertado os detalhes contratuais, Jorge Jesus segue à espera de uma proposta mais atrativa de algum outro clube. Ou seja, o Mister deverá aguardar até o último momento antes de dar uma resposta para o clube turco.

O presidente do Fenerhbaçe, Ali Koç, disse que deseja fechar com um novo treinador até o fim deste mês, e, inclusive, chegou a revelar que possui um "Plano B", caso Jorge Jesus demore para tomar a sua decisão.

"Estamos neste momento negociando com dois treinadores: Ismail Kartal e Jorge Jesus. Sabemos que os nossos torcedores vão ficar satisfeitos com a escolha. O Jorge Jesus está muito empenhado, tem analisado a equipe nos últimos dois meses e meio, mas não falamos só com ele. O Ismail Kartal teve uma temporada muito boa, conseguiu unir o clube os torcedores com um estilo de jogo atrativo. Vamos definir a situação até o final de maio", disse o presidente do Fenerhbaçe ao jornal turco Fanatik.