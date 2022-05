Marcelo conquistou 24 títulos pelo Real Madrid desde que chegou, em 2007 - AFP

Marcelo conquistou 24 títulos pelo Real Madrid desde que chegou, em 2007AFP

Publicado 27/05/2022 16:13

Rio - Com 24 títulos na conta pelo Real Madrid e finalista da Champions League, em busca da 25ª conquista contra o Liverpool, Marcelo pode estar de saída do clube espanhol. Em entrevista coletiva, ao ser questionado se gostaria de ganhar uma estátua na despedida, o lateral-esquerdo se lembrou, entre outras coisas, da gratidão do Fluminense, onde iniciou.

"Todos sabem minha paixão pelo clube da minha vida. Quando comecei, o Fluminense me deu tudo. Não vou dizer nada aqui e agora. Uma estátua não fará falta, minha história no Real está feita ficando ou não", disse.

Não é a primeira vez que Marcelo demonstra carinho pelo clube tricolor, embora já ter falado que é torcedor do Botafogo. Tanto que, os dois clubes miram na contratação do lateral caso ocorra sua saída do clube espanhol. O jogador, por sua vez, provavelmente ainda possui mercado na Europa, além de não querer deixar o Real Madrid.